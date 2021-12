Sword Art Online: il cosplay di Alice da Seracoss risplende

Sword Art Online rimane, negli anni, una notevole fonte d'ispirazione per le cosplayer, considerando la quantità di personaggi, soprattutto femminili ma non solo, che sono emersi dalla serie, come dimostra questo cosplay di Alice da parte di Seracoss.

Mentre la serie di anime prosegue l'arco narrativo di Alicization con una terza stagione che è la più lunga vista finora, è chiaro come la protagonista di questa, Alice Zuberg, sia diventata in questi due anni uno dei personaggi più noti in assoluto anche considerando le altre serie.

Nota anche come Alice Synthesis Thirty, la ragazza è una comprimaria che si pone al fianco del solito Kirito alle prese con una nuova e lunga avventura nei mondi virtuali di Sword Art Online. Alice è una giovane ragazza che Kirito e Eugeo hanno conosciuto prima che venisse forzata ad entrare a far parte degli Integrity Knights.

In questo nuovo ruolo di cavaliere femmina, Alice si presenta dotata di una spettacolare armatura dorata e proprio in questa tenuta si presenta in questo cosplay di seracoss, tutta splendente d'oro. Così come vari altri personaggi di Sword Art Online, Alice entrerà probabilmente a far parte di una sorta di cast stabile della serie, diventando ricorrente anche nelle prossime stagioni, anche se attendiamo ovviamente di vedere prima la conclusione della saga di Alicization.