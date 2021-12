Demon Slayer: il cosplay di Nezuko firmato Aluctoria è incantevole

In attesa della messa in onda del nuovo arco narrativo della Stagione 2 di Demon Slayer, possiamo ingannare il tempo ammirando il cosplay di Nezuko Kamado firmato Aluctoria, che offre un'interpretazione davvero ottima del personaggio.

Nezuko è la sorella minore del protagonista Tanjiro Kamado, gli unici sopravvissuti all'efferato attacco di Muzan Kibutsuji, che tuttavia ha trasformato la ragazza in un demone. Data la sua nuova natura inumana, è costretta a indossare un bavaglio fatto con il bambù per non rischiare di mordere qualcuno e a vivere di giorno dentro la cassa di legno trasportata dal fratello. Ha conservato però parte dei suoi ricordi e sentimenti da umana, per questo motivo quando Tanjiro è in difficoltà corre in suo aiuto sfruttando i suoi potenti poteri da demone.

Il cosplay firmato da Aluctoria mette in risalto il lato delicato e grazioso da fanciulla di Nezuko, facendoci quasi dimenticare del tutto la sua natura demoniaca. Nulla da dire, poi, sul costume, praticamente perfetto e identico a quello del personaggio originale, così come sulla location scelta per lo scatto che ricorda i monti giapponesi che più volte fanno da sfondo alle vicende dell'opera di Koyoharu Gotōge

