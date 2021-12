GameStop mette in guardia i clienti: “attenti ai siti truffa che si spacciano per noi"

A quanto pare sono apparsi in rete una serie di siti truffa che si spacciano per GameStop e che attirano consumatori ignari con prodotti fin troppo scontati se non addirittura esistenti. Per questo motivo la catena ha diramato un messaggio per mettere in guardia i clienti, con alcune indicazioni per distinguere il portale web ufficiale di GameStop dai siti truffa.

Con il Natale ormai alle porte, il numero degli acquisti online sta crescendo esponenzialmente e a quanto pare ci sono gruppi di malintenzionati che stanno provando a truffare dei consumatori ignari. Grazie alle segnalazioni degli utenti, GameStop è venuta a conoscenza di una serie di siti truffa che si fingono GameStop.it, mettendo in vendita prodotti a prezzi eccessivamente scontati o addirittura inesistenti, con l'obiettivo ovviamente di truffare gli ignari malcapitati.

Un punto vendita GameStop

Di seguito trovate alcune indicazioni per evitare di incappare in truffe online. Si tratta di una serie di consigli che fondamentalmente si applicano per qualsiasi acquisto online e non solo per i clienti GameStop.

Diffidate sempre di siti internet diversi da www.gamestop.it. Controllate sempre l' URL e accertatevi che non abbia stringhe anomale.

e accertatevi che non abbia stringhe anomale. Diffidate da promozioni non comunicate anche sui canali ufficiali di GameStop.

Controllate i sistemi di pagamento e la web reputation del sito da cui state acqiustando.

Verificate attentamente le immagini e le descrizioni dei prodotti , e diffidate se non sono coerenti con il prodotto stesso.

, e diffidate se non sono coerenti con il prodotto stesso. Infine usate sempre il buon senso: non fidatevi delle prime apparenze e informate GameStop, attraverso il Servizio Clienti, segnalando le eventuali anomalie che riscontrate.

Nel frattempo sono attive le offerte del Calendario dell'Avvento del GameStop con sconti su esclusive PS4 e PS5.