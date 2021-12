GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 4 dicembre 2021, con esclusive PS4 e PS5

Oggi è il primo giorno del weekend e per festeggiare cosa c'è di meglio di qualche offerta? Sul sito di GameStop potete trovare nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, 4 dicembre 2021, troveremo qualche volante, ma soprattutto una serie di esclusive PS4 e PS5 in sconto!

Prima di tutto, però, ricordiamo che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo.

Per quanto riguarda i volanti, il Calendario dell'Avvento del 4 dicembre 2021 propone i seguenti:

Hori - Racing Wheel Apex a 89.98€

Hori - Racing Wheel Overdrive (compatibile con Xbox Series X) a 99.98€

Serafin - R1+ (Multipiattaforma) a 99.98€

Hori RWA: Wireless Racing Wheel Apex a 109.98€

Più interessanti, per molti altri, le offerte sui giochi esclusivi PS4 e PS5. GameStop, oggi 4 dicembre 2021, propone le seguenti offerte del Calendario dell'Avvento:



Si tratta di valide offerte, con occasioni da non perdere. Il Calendario dell'Avvento di GameStop, vi ricordiamo, cambia ogni giorno ed è disponibile anche online. Avete tempo solo per il resto della giornata per poter mettere le mani su queste offerte.

Diteci, vi è qualcosa di interessante per voi? Oppure avete già acquistato questi giochi?