Siamo all'ultimo mese dell'anno e sarà presto ora di tirare le somme di un 2021 videoludico che, tra alti e bassi, potrebbe comunque aver soddisfatto gli appassionati. Oggi, 4 dicembre 2021, i giocatori hanno però in mente solo una cosa: il fine settimana! Avendo qualche ora in più di tempo da dedicare ai videogiochi, tra impegni famigliari e doveri lavorativi, i fan del medium videoludico hanno modo di mettere mano ai controller e alle tastiere. Quindi diteci, cosa giocherete questo weekend?

Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2021, abbiamo avuto modo di mettere la mani su vari giochi, ad esempio la nuova modalità avventura di Dreams, chiamata Ancient Dangers: La storia di un pipistrello. Media Molecule ha anche ampliato la Creazione Onirica del proprio sandbox, per aiutare ancora di più gli appassionati a creare giochi e livelli con Dreams.

Dreams - Ancient Dangers: La storia di un pipistrello

Chi ha la memoria lunga, potrebbe invece essere interessato a Beyond a Steel Sky, che finalmente arriva anche su console e che avevamo già recensito per voi in versione mobile. Passando invece al mese di dicembre, un paio di giorni fa è stato reso disponibile Solar Ash, su PC e console PlayStation, che ci ha convinto, come avete letto nella nostra recensione.

Se preferite qualcosa di diverso, allora non dovreste perdere l'occasione di leggere la nostra recensione di Chorus, che pur con qualche difetto ha dimostrato di aver qualcosa da dire. Per chi vuole allenare la mente, infine, vi è Big Brain Academy: Sfida tra Menti su Nintendo Switch.

Ora tocca a voi, cosa giocherete questo weekend del 4 dicembre 2021?