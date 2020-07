Beyond a Steel Sky, la recensione

Dopo un ottimo inizio, la spinta qualitativa data dal programma Apple Arcade ai giochi per iOS e Mac sembrava essersi un po' persa, ma questo singolo gioco basta a rialzare nettamente il livello del catalogo, come vediamo nella recensione di Beyond a Steel Sky. La comparsa del gioco a sorpresa, tra gli annunci dei progetti in sviluppo all'epoca della presentazione di Apple Arcade, ha scatenato delle emozioni piuttosto contrastanti in molti appassionati del genere delle avventure grafiche: veder tornare in azione Robert Foster in una rinnovata Union City è stato ovviamente commovente, ma maneggiare un materiale prezioso come Beneath a Steel Sky per la costruzione di un capitolo completamente nuovo e in 3D, strutturato come un adventure in terza persona era comunque molto rischioso. Per chi amava l'originale e il meraviglioso bitmap elaborato da Dave Gibbons, disegnatore di Watchmen e Lanterna Verde, in grado di costruire un'immagine molto originale del futuro cyberpunk, il primo trailer con questo stile completamente nuovo aveva anche destato parecchi dubbi.





Possiamo dire tranquillamente che le paure erano ampiamente infondate: Charles Cecil e Dave Gibbons si dimostrano ancora in gran forma a 26 anni dall'uscita del primo capitolo ed è un vero piacere notare come l'atmosfera, il puzzle design e anche quel particolare spirito ironico che affiorava costantemente nell'originale, anche di fronte a tematiche decisamente serie, siano rimasti praticamente invariati. Anzi, quest'ultimo aspetto sembra quasi essere stato potenziato in Beyond a Steel Sky, che presenta una pletora di personaggi variopinti in grado di dar vita a dialoghi vivaci e divertenti. La qualità della scrittura è un aspetto notevole di questo nuovo capitolo, anche a fronte di una storia che non ha forse elementi particolarmente memorabili: gli scambi tra protagonista e NPC sono spesso ispirati e brillanti, mettendo a nudo i problemi di un'utopia futuristica che evidentemente cela contraddizioni sconcertanti, al di sotto della sua scintillante superficie.





La sequenza iniziale in stile fumetto animato richiama perfettamente le atmosfere di Beneath a Steel Sky e sembra quasi una replica dell'introduzione originale, se non fosse che Robert Foster è molto più maturo ora e il suo arrivo a Union City è un ritorno che rievoca tanti ricordi. La storia parte con il rocambolesco rapimento di un ragazzo dalla Radura, che spinge il protagonista a rimettersi in cammino verso quella civiltà futuristica che aveva abbandonato proprio alla fine della sua vecchia avventura: Union City è stata completamente trasformata da quegli eventi e Joey, l'ex-robottino compagno di Robert, è venerato come fondatore e nume tutelare della nuova utopia sociale. Tuttavia, le indagini sul rapimento fanno presto scoprire alcuni lati oscuri della civiltà apparentemente ideale costruita sulla vecchia città-Stato cyberpunk e l'improvvisa scomparsa di Joey non fa che infittire il mistero.