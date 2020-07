WhatsApp, tutte le novità in arrivo: sticker animati, codici QR e altro ancora

WhatsApp, la celebre app di messaggistica, vedrà l'arrivo di diverse novità nelle prossime settimane, come riportato nel blog ufficiale della piattaforma.

Dopo l'introduzione di più colori per la Dark Mode, WhatsApp porterà questa funzionalità anche nella versione web e desktop, ma sono soprattutto gli sticker animati a tenere banco.

Questi elementi grafici, sempre più utilizzati, si moltiplicheranno grazie all'arrivo di nuovi pacchetti che sarà possibile scaricare direttamente dallo store interno dell'applicazione, in una maniera più semplice e sicura rispetto a quanto visto finora.

L'uso dei codici QR verrà esteso a varie funzionalità, come ad esempio la possibilità di aggiungere un contatto semplicemente inquadrando con la fotocamera il suo codice, in maniera rapida e automatica.

Infine verranno effettuati dei miglioramenti alle videochiamate di gruppo, con un set di controlli che consente di passare dalla visualizzazione in griglia a quella di un singolo contatto tramite una pressione continuata.

Come accennato in apertura, queste novità faranno il proprio debutto nelle prossime settimane: gli sviluppatori di WhatsApp non hanno fornito una data precisa per l'aggiornamento, ma immaginiamo non si farà attendere più di tanto.