WhatsApp: più colori per la Dark Mode, videochiamate in arrivo per la versione web

WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, e sembra essere pronta per una serie di novità tutt'altro che secondarie, le quali verranno integrate nelle prossime settimane nella versione mobile e in quella pensata per browser web. I rumor parlano di più colori per la Dark Mode, e di videochiamate e chiamate per la versione web. Esaminiamo i dettagli.

Le segnalazioni arrivano dai ragazzi di WABetainfo: "oggi, grazie all'aggiornamento 2.2025.5, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lavorando ad una Dark Mode dal tema differente, usando colori scuri alternativi (anche su iOS)". Una volta integrati i nuovi colori per la Modalità Scura, l'utente potrà facilmente alternarli selezionando la voce Impostazioni di WhatsApp, quindi Temi. Attualmente sono presenti solo Chiaro e Scudo, ovviamente (controllate da mobile).

Non è ancora tutto: WhatsApp Web, la versione browser dell'applicazione, sarebbe pronta per integrare videochiamate o semplici chiamate con altri utenti; ad oggi invece è possibile solo inviare messaggi di testo ai propri contatti, e riceverne a propria volta. Questa funzionalità avrebbe forse qualcosa a che spartire con l'integrazione con Facebook Messenger Rooms, di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane.

Va da sé che tutto ciò arriverà in un primo momento per la WhatsApp Beta, e poi dopo un certo periodo di test per tutti gli altri utenti di WhatsApp su PC, dispositivi mobile Android e device iOS. Noi continueremo ad aggiornarvi.