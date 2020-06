Il Toad umano perseguiterà i vostri sogni, da ora in poi

L'artista Miguel Vasquez ha realizzata una versione umana di Toad davvero inquietante. Saranno i capezzoli, saranno i peli sul petto o sarà quell'espressione che ci ricorda quella dei console warrior (si scherza, lo sappiamo che siete molto più intelligenti di così), ma è davvero da incubo, tanto che lo vedremmo bene in un gioco horror, più che in un capitolo della saga dell'idraulico italiano.

Vasquez ha usato delle immagini 2D come riferimenti, ma le ha lavorate moltissimo per ottenere l'effetto finale, aggiungendo degli occhi realistici e prendendo spunto da maestri del trucco cinematografico come Rick Baker e Tom Savini per non lasciare niente al caso. Il risultato lo potete vedere allegato ai tweet sottostanti.

Se volete vedere altre opere di Vasquez, vi consigliamo di dare uno sguardo al suo profilo Instagram, dove troverete decine di immagini altrettanto inquietanti basate su personaggi altrettanto noti.