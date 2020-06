Outward: il trailer di lancio dell’espansione The Soroboreans

Deep Silver e Nine Dots Studio hanno annunciato la disponibilità dell'espansione The Soroborenas per il gioco di ruolo hardcore Outward. Per adesso il lancio è avvenuto solo su PC, ma dal 7 luglio 2020 anche i possessori di PS4 e Xbox One potranno godere dei nuovi contenuti.

Cosa offre questo DLC? Nuove abilità, nuovi nemici, corruzione, incantesimi, effetti speciali e molto altro, sono inclusi in "The Soroboreans" per offrirti nuove ed entusiasmanti sfide!

I giocatori avranno bisogno di molto di più di uno spirito avventuriero per conquistare queste terre!

"Sono felice che ci siano ancora così tante persone che si godono Outward dopo più di un anno dalla pubblicazione. Non vediamo l'ora di vedere come il nostro nuovo lavoro verrà accolto dai giocatori più appassionati. Adoro ascoltare le storie dei giocatori a proposito delle loro sconfitte e delle loro vittorie ", ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, CEO di Nine Dots Studio.

