Twitch, streamer rimane sconvolto per una donazione da 32.000 dollari

Lo streamer Twitch CohhCarnage è rimasto letteralmente sconvolto dopo aver ricevuto una donazione di 32.000 dollari. Il fatto è accaduto il 15 giugno 2020 e probabilmente si tratta di una delle donazioni più alte mai fatte tramite la piattaforma per lo streaming di Amazon.

La maggior parte delle donazioni che vengono fatte giornalmente sono di entità decisamente più modesta. Si parla di 1 o massimo 2 dollari per persona. CohhCarnage stava aiutando in una raccolta fondi a fini caritatevoli quando tal Zretch ha fatto la sua mostruosa donazione.

Invece di dare di matto dalla gioia, CohhCarnage ha guardato verso la telecamera non riuscendo a spiccicare parola per più di un minuto. Quando è tornato a parlare ha chiesto a Zretch se veramente voleva donare 32.000 dollari e se per caso non si fosse sbagliato.

Quando l'utente ha confermato la sua volontà, CohhCarnage ha iniziato a ringraziarlo calorosamente, affermando che era la prima volta che gli capitava qualcosa del genere. Fortunatamente quei soldi saranno spesi per una causa benefica, ossia faranno parte della cifra complessiva raccolta dall'evento GCX 2020, che sarà donata al St Judes Children's Research Hospital.

Twitch non è solo Amouranth che viene scambiata per una prostituta o Alinity che si fotografa le natiche.