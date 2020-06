Planet Coaster arriva su PS5 e Xbox Series X, l’annuncio in un nuovo trailer

Planet Coaster è in arrivo anche su console. Più precisamente potremo giocarci su Xbox Series X, PS5, ma anche PS4 e Xbox One. Per chi non lo conoscesse stiamo parlando del più completo simulatore di attrazioni di parco giochi, sviluppato dagli specialisti di Frontier Development.

Le versioni next-gen di Planet Coaster saranno graficamente migliori delle altre, le quali però avranno lo stesso identico gameplay e lo stesso livello di accuratezza. L'obiettivo degli sviluppatori è di non farle sfigurare di fronte alla versione PC.

Se vi interessa avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Planet Coaster (versione PC), in cui scrivemmo:

Planet Coaster è un editor grandioso, di parchi e di montagne russe, che dà il meglio di sé nella modalità Sandbox. Purtroppo le altre modalità, quella Carriera e quella Sfide, sembrano essere state implementate tanto per dare un contentino a chi cerca qualcosa di più guidato e tradizionale. Quasi viene da chiedersi perché siano state messe, visto il risultato finale. Il sistema economico, invece, è davvero curato, ma non offre mai grosse difficoltà, per via di visitatori che raramente si lamentano o manifestano disappunto. Insomma, se cercate una sfida gestionale, Planet Coaster non vi offrirà moltissimo ed è meglio guardare verso un titolo come Parkitect, meno avanzato tecnicamente, ma incentrato sull'aspetto business del settore. Se invece siete alla ricerca del migliore strumento sul mercato per costruire parchi giochi, che vi rimarrà sull'hard disk per mesi e e mesi, allora il titolo di Frontier è un acquisto imprescindibile.