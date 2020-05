WhatsApp e Facebook Messenger Rooms, in arrivo la scorciatoia per passare da una piattaforma all'altra

Mark Zuckerberg continua ad investire nelle videochiamate, più che mai utili in periodo di coronavirus (purtroppo). Ecco allora che WhatsApp e Facebook Messenger Rooms sembrano ancora più vicini, grazie ad una nuova funzionalità che permetterà di passare agevolmente dall'una all'altra piattaforma in pochissimo tempo.

A scoprire il nuovo comando sono stati ancora una volta gli esperti di WABetaInfo, nella più recente versione 2.2019.6 di WhatsApp Web (in attesa che WhatsApp diventi disponibile anche su altri dispositivi, come da rumor). Ora, è bene sottolineare che non si sta pensando (almeno per ora) ad un'integrazione tra Facebook Messenger Rooms e WhatsApp, ma ad una forma di covivenza agevolata. Difatti a breve sarà facilissimo passare dall'uno all'altro, con una sola voce a schermo, una scorciatoia che verrà aggiunta sulla destra tramite tasto.

L'immagine qui di seguito riportata chiarirà meglio come si presenterà la nuova funzionalità. Accanto alle opzioni per allegare foto e file, in fondo a destra noterete anche una videocamera: con un rapido click passerete automaticamente a Facebook Messenger Rooms, e potrete creare stanza per live chat e videochiamate fino a 50 presenze. Comodo, no? Manca attualmente una data di lancio, ma vi terremo aggiornati.

E a proposito di videochiamate, Mountain View ha confermato che Google Meet sarà presto disponibile gratis per tutti gli utenti.