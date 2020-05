Animal Crossing: New Horizons di nuovo primo nelle classifiche inglesi, vendite cresciute del 135%

Animal Crossing: New Horizons continua a mietere successi, come dimostrano le classifiche inglesi di questa settimana dove campeggia nuovamente in prima posizione, facendo registrare una crescita nelle vendite retail del 135% rispetto alla scorsa settimana. Le vendite sono dovute in parte all'iniezione di nuove copie fisiche sul mercato, ma è comunque notevole viste le settimane passate dal lancio.

Del resto nemmeno Nintendo si aspettava risultati simili, il che è tutto dire. Animal Crossing a parte, il resto della top 10 inglese è sonnolenta. C'è il solito ritorno di fiamma di GTA V, in seconda posizione, mentre FIFA 20 scende in terza. Comunque sia si tratta dei soliti noti che si avvicendano da una posizione all'altra, con solo New Super Mario Bros. U Deluxe risalito dalla ventiduesima alla decima posizione che merita una menzione.