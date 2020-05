Red Dead Redemption 2, XCOM e Borderlands 3 in sconto per i 10 anni di GreenManGaming

Red Dead Redemption 2, la serie di XCOM, Borderlands 3 in versione Steam e tanti altri giochi sono in questo momento in super sconto. Il negozio online GreenManGaming sta festeggiando i 10 anni di attività con una serie di promozioni davvero interessanti, che termineranno il 31 maggio 2020.

GreenManGaming è sicuramente uno dei negozi online più celebri e affidabili del settore. Tra le sue pagine è possibile trovare le chiavi per scaricare i giochi più venduti sul mercato ad un prezzo davvero competitivo. Chiavi da riscattare poi su Steam, Origin o Uplay a seconda del caso.

In questa occasione GMG sta festeggiando i 10 anni di attività e lo fa attraverso una serie di promozioni davvero interessanti. Per esempio c'è Resident Evil 2 Deluxe Edition a 21,25 euro, tutto il franchise di Stellaris con più del 50% di sconto, ma anche Dark Souls: Remastered a 13,92 euro.

Particolarmente interessanti sono Assassin's Creed Odyssey a 15,12 euro, Anno 1800 a 24,30 euro, Red Dead Redemption 2 a 44,15 euro o la Super Deluxe Edition di Borderlands 3 col 55% di sconto a 45 euro. C'è anche il recente XCOM: Chimera Squad a 8,80 euro.

I giochi in promozione sono in realtà molti di più: vi consigliamo di raggiungere la pagina dedicata di Green Man Gaming a questo indirizzo e scoprire se c'è qualcosa che attira la vostra attenzione.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.