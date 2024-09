Borderlands 3 è quasi regalato su Instant Gaming, è il momento per recuperarlo prima del quarto capitolo

Il prossimo anno finalmente potremo mettere le mani sul nuovo capitolo della saga sparatutto di Gearbox Software. Se però ancora non avete scoperto cosa accade in Borderlands 3, è meglio rimediare subito pagando ovviamente il gioco il meno possibile. Per fare ciò, potete sfruttare la promozione di Borderlands 3 per PC (Steam) su Instant Gaming, che costa in questo momento 6.33€ (la pagina vi dirà che costa 5.19€, ma è il prezzo pre-IVA). Si tratta di un notevole sconto rispetto al prezzo pieno. Potete trovare il gioco a questo indirizzo.

Una volta fatto l'acquisto, vi verrà inviato un codice da Instant Gaming che dovrete usare su Steam per reclamare la vostra copia del gioco. Per farlo dovrete aprire il launcher, andare in basso a sinistra e premere "Aggiungi un gioco" e poi "Attiva un prodotto su Steam". Infine inserite il codice.