Akimbot, la recensione di un Ratchet & Clank indie che costa poco

Vi sono giochi che alle volte ci ricordano come gli sviluppatori siano prima di tutto appassionati di videogiochi. In maniera più o meno esplicita, alcuni titoli mostrano le proprie fonti di ispirazioni e rendono chiaro che chi li ha realizzati voleva proprio richiamare una certa saga storica. Akimbot è uno di questi.

La storia di Akimbot

Il gioco racconta di Exe e Dataset, rispettivamente un mercenario e un drone volante. Il mondo di Akimbot è composto unicamente da robot ed è dominato dall'Algoritmo, un impero che ha come soldati dei cloni di Master Chief versione voxel. La storia ruota attorno al Manufatto, un potente... manufatto che è in grado di controllare il tempo. Il malvagio scienziato Malware lo vuole e noi dobbiamo fermarlo, passando da pianeta in pianeta.

La storia non è affatto originale e i suoi personaggi lo sono ancora meno. Peggio ancora, i dialoghi sono veramente poco divertenti, in un'opera che cerca di replicare la comicità tipica dei Ratchet & Clank. Lo fa in modo superficiale, con due protagonisti che proprio non possono raggiungere i livelli delle proprie fonti di ispirazione e in tutto il gioco non riescono a creare una vera chimica.

Evil Raptor cerca di distanziarsi rendendo i suoi personaggi dei non-eroi, ma anche in questo fallisce. Exe, per esempio, dovrebbe essere un mercenario che odia l'Algoritmo e che accetta la missione solo per ripulire la propria fedina penale, ma per tutto il tempo accetta gli ordini dall'alto e pensa sempre a fare la cosa giusta e salvare gli innocenti, come se il team proprio non se fosse sentita di renderlo un anti-eroe fino in fondo.

Dataset e Exe sparano ai Roboglioni

Dataset è perlomeno più coerente, visto che dall'inizio alla fine vuole solo soldi e gloria, ma il risultato è quello di un Claptrap di Borderlands antipatico, scortese, sempre pronto a insultare gli altri e a lamentarsi quando per la maggior parte del tempo non fa altro che correrci dietro senza aiutare in alcun modo. Anche i cattivi lasciano il tempo che trovano e i pochi personaggi secondari sono insipidi. In altre parole, tutta la componente narrativa viaggia tra il banale e il fastidioso.