Star Fox potrebbe tornare grazie a Miyamoto anche in nuove forme, dice l'autore dei personaggi

Proprio a causa di questo affetto di Miyamoto per Star Fox, secondo Imamura c'è la forte possibilità che si possa presto "vedere un altro gioco, un film o qualche tipo di sviluppo nuovo per la proprietà intellettuale nel prossimo futuro, ma non so ancora in quale forma o quando".

Non necessariamente un videogioco

Insomma, si tratta di una testimonianza piuttosto vaga, anche perché Imamura non ha più un ruolo attivo all'interno di Nintendo dopo 32 anni di carriera, ed è ora un professore universitario presso l'University of Technology di Osaka, ma la sua influenza è sicuramente rimasta intatta.

Un'immagine di Star Fox Zero

Anche per questo motivo, ha riferito di aver raccomandato a Miyamoto di venire interpellato nel caso in cui emerga l'idea di un nuovo adattamento di Star Fox.

In effetti, secondo il character designer il fatto di trasportare la serie in un nuovo medium potrebbe essere l'ideale per far assumere a questa una nuova dimensione, in termini di notorietà: "Se si crea un gioco per una certa piattaforma, come per esempio F-Zero su Super Nintendo, quello resta legato a quel sistema e cessa di essere accessibile una volta che la console esce di produzione. Ma se si crea un film, la sua accessibilità permane attraverso le epoche".

È il problema della natura "sistemica" dei videogiochi, che restano legati spesso a piattaforme specifiche e non possono dunque essere fruiti su qualsiasi possibile strumento generico, che secondo Imamura limita la possibile diffusione e notorietà delle proprietà intellettuali.

Considerando i recenti sforzi di Nintendo in ambito multimediale, secondo l'autore originale un recupero di Star Fox potrebbe avvenire anche attraverso la traduzione in serie animata o in film, ed è una cosa possibile considerando l'affetto di Miyamoto per la serie e l'influenza che il game designer ha nei processi produttivi di questa nuova sezione di Nintendo.

Per quanto riguarda il ritorno di Star Fox come serie videoludica, già uno dei programmatori del primo gioco, Dylan Cuthbert, ha riferito in precedenza di essere fiducioso sull'argomento.