Nintendo ha modificato la cronologia della serie The Legend of Zelda, vediamo quella aggiornata ufficiale

L'immagine in questione non è stata ancora diffusa in via ufficiale, ma possiamo vederla attraverso alcune foto scattate in occasione della presentazione, da chi è stato presente all'evento, ed è interessante perché propone una nuova interpretazione degli eventi, rispetto a quanto visto in precedenza.

In occasione dell'evento Nintendo Live, attualmente in corso presso Sydney, in Australia, la compagnia ha presentato a quanto pare una cronologia modificata e aggiornata per la serie The Legend of Zelda , con la posizione cambiata per alcuni capitoli.

Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono staccati dagli altri

In particolare, una suddivisione importante compare dopo Ocarina of Time, in seguito al quale la storia della serie può assumere due diverse interpretazioni: una in cui "l'Eroe trionfa" e una in cui "l'Eroe è sconfitto", dando origine di fatto a due linee del tempo diverse.

La foto scattata alla cronologia aggiornata di The Legend of Zelda, pubblicata da Vooks

La linea del tempo che vede l'eroe classico trionfare genera poi storie differenti tra "era del fanciullo", con The Legend of Zelda: Majora's Mask, Twilight Princess e Four Swords Adventure, ed "era adulta" con The Legend of Zelda: The Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks.

La linea dell'eroe sconfitto porta invece a The Legend of Zelda: A Link to the Past, Link's Awakening, gli Oracle e A Link Between Worlds. Tuttavia, in tutto questo risulta particolarmente interessante rilevare che The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom siano considerati al di fuori della cronologia standard della serie.

Nonostante entrambi contengano numerosi rimandi e citazioni ad elementi classici della serie, i due più recenti capitoli sono considerati praticamente esterni alla storia generale della serie. La cronologia di Zelda continua in effetti a far discutere e la stessa Nintendo non sembra chiarissima sull'argomento, considerando anche le frequenti modifiche sull'argomento, in attesa di vedere come si svilupperà anche in seguito con l'introduzione di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.