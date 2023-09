Star Fox tornerà? Per il programmatore del primo gioco sì, ma gli ultimi giochi non l'hanno convinto

Star Fox tornerà? Secondo Dylan Cuthbert, il programmatore del capitolo originale della saga, sì. Ritiene però che l'ultimo capitolo, che ricordiamo è stato pubblicato sette anni fa su Wii U, non è stato in grado di rispettare lo stile della saga.

Le informazioni provengono da una recente intervista con VGC, durante la quale è stato chiesto a Cuthbert se si aspetta il ritorno di Star Fox prima o poi.

"Oh, sono sicuro che [tornerà]", ha risposto Cuthbert. "Voglio dire, continuano a provarci, no? Continuano a provarci, senza raggiungere l'originale." Aggiunge anche: "la mia opinione è che l'originale sia nato dai giochi 3D in stile Amiga di matrice britannica dell'epoca, da giochi come Star Glider o Carrier Command. È stato ispirato da questi e ha preso un po' spunto da Star Wars Arcade, combinato con Starblade di Namco. E poi c'era tutta la costruzione dei personaggi Nintendo, tutti i personaggi e il resto, che lo rendevano molto adatto alle famiglie".