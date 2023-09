Chants of Sennaar, la nuova patch migliora il gioco e limita gli FPS a 540

Il team di sviluppo di Chants of Sennaar ha svelato un nuovo aggiornamento che è disponibile da oggi e si occupa di migliorare vari elementi dell'avventura puzzle. Le informazioni sono state condivise tramite Steam.

Il team spiega che la patch attuale migliora alcune traduzioni nelle gallerie del gioco, così come risolve alcuni bug come la corruzione dei dati di salvataggio quando si scrive un @ nelle annotazioni delle rune. Il frame rate è inoltre stato limitato a 540 FPS così da risolvere potenziali problemi tecnici.

Inoltre, il tasto Esc ora permette di uscire da vari menù, come gli zoom della visuale, i dialoghi e non solo. Le scale nella miniera di argento sono ora fatte di ferro e questo le rende più visibili. Inoltre, nel secondo laboratorio degli alchimisti è stato aggiunto un righello graduato con vista zoom. Il radar può inoltre essere mostrato premendo il tasto shift di sinistra o destra. Infine, sono state incluse nuove condizioni per sbloccare l'obiettivo "I did it".