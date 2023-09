Super Mario RPG è il più atteso su Famitsu, Super Mario Bros. Wonder supera FF7 Rebirth

Come diciamo sempre, si tratta di un campione molto ristretto di votanti, ma piuttosto indicativo di quali siano i gusti in Giappone.

Come ogni inizio settimana, il nuovo numero settimanale della rivista nipponica Famitsu riporta la classifica dei videogiochi più attesi dal suo pubblico, che mostra Super Mario RPG ancora in vetta ma seguito ora da Super Mario Bros. Wonder , che ha superato Final Fantasy 7 Rebirth.

PS5 apre qualche spiraglio nel dominio di Switch

Super Mario Bros. Wonder, l'ormai celebre Mario-Elefante

Nelle parti alte della classifica continua ad esserci molto Nintendo Switch, ma PS5 sta lentamente guadagnando posizioni e ora vanta una notevole quantità di giochi all'interno della top 29, a dimostrazione della penetrazione della console sul mercato, anche se ancora molto distante dalla macchina Nintendo.

In ogni caso, i pezzi da 90 della casa di Kyoto continuano a farla da padroni, come dimostra anche il sorpasso di Super Mario Bros. Wonder su Final Fantasy 7 Rebirth. D'altra parte, il gioco per Nintendo Switch uscirà molto prima di quello Square Enix, di cui abbiamo saputo di recente la data d'uscita, dunque la questione è anche comprensibile.