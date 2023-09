Minecraft: avete poche ore per fare la migrazione dell'account Java o perderete i dati

Vi ricordiamo che oggi alle 17:00 ora italiana scadrà il tempo massimo per eseguire la migrazione del vostro account Minecraft Java Edition all'account Microsoft. Dopo di che non potrete più accedere al vostro account. La scadenza, nota da tempo, è fissata proprio per oggi, 18 settembre 2023.

Gli account Microsoft Minecraft hanno accesso all'autenticazione a due fattori e, secondo Mojang, questo garantisce "una maggiore sicurezza e protezione dei giocatori". Al momento della migrazione, i giocatori ricevono anche un mantello Minecraft gratuito.