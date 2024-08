Il gameplay di Akimbot è stato mostrato con un trailer al Future Games Show

Sullo sfondo di un mondo futuristico dominato dalle macchine, l'androide fuorilegge Exe riesce a evadere dalla prigione in cui era staro rinchiuso e, insieme all'inaspettato compagno Dataset, si lancia in un'epica avventura.

Uno spettacolo esaltante

Alcune settimane fa abbiamo provato la demo di Akimbot ma non ci ha fatto impazzire: la speranza è che le sequenze incluse in quella versione non fossero il meglio che il titolo di Evil Raptor è in grado di offrire, ma come detto scopriremo la verità a breve.

La campagna di Akimbot promette infatti scenari numerosi e vari, pianeti alieni dotati di caratteristiche peculiari e insidie che renderanno il nostro viaggio parecchio complicato, mentre cerchiamo di fermare l'ex scienziato pazzo Malware, determinato ad attuare un piano diabolico.

In un tripudio di gigantesche esplosioni, emozionanti scontri a fuoco e acrobazie mozzafiato, nel gioco potremo mettere alla prova le nostra capacità e gestire i progressi del protagonista di modo da dotarlo di una build differente a seconda dei nostri gusti e delle nostre esigenze.