Un trailer di Dimensionals annuncia una demo per Steam, è un deck builder roguelike ispirato ai cartoni anni '90

In occasione del Future Games Show di agosto abbiamo visto un nuovo gameplay trailer di Dimensionals, un gioco di ruolo con combattimenti a turni che mescola meccaniche roguelike e da deckbuilder.

Oltre al trailer è arrivato l'annuncio della disponibilità di una demo su Steam, in arrivo nelle prossime ore, in vista del lancio del gioco su PC in programma entro la fine dell'anno. Potrete scaricarla a questo indirizzo. Non è chiaro al momento se arriverà in un secondo momento anche su console.