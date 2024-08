Un trailer ha annunciato la data d'uscita di Bloomtown: A Different Story

Bloomtown: A Different Story è un gioco di ruolo giapponese narrativo che combina combattimenti a turni, addestramento di mostri ed elementi di gioco di ruolo sociale. È ambientato in un mondo apparentemente molto carino e uscirà il 24 settembre 2024 su PC, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox One.

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2024 è stato mostrato un nuovo trailer, che potete vedere qui di seguito.

Il giocatore vestirà i panni di Emily e di suo fratello minore Chester, recatisi per le vacanze estive nella tranquilla e accogliente città del nonno. Forse troppo tranquilla. Alcuni bambini iniziano a scomparire, gli incubi diventano sempre più reali. Presto si capisce che c'è qualcosa che non va. Indovinate a chi toccherà scoprire cosa?