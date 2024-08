Atomfall è stato spiegato più a fondo in un nuovo video diario, in arrivo su PC, Xbox e Game Pass

Sviluppato da Rebellion, gli autori di Sniper Elite e Zombie Army , Atomfall ci pone all'interno di una particolare ambientazione post-apocalittica , con una Gran Bretagna ormai a pezzi in seguito a un disastro nucleare, che ha di fatto spazzato via la civiltà.

Nel corso del Future Games Show 2024 c'è stato spazio per un interessante video diario che ha consentito di approfondire la conoscenza di Atomfall , il particolare survival action sparatutto in prima persona previsto arrivare nel 2025 su PC, Xbox e al lancio anche su Game Pass.

Una strana fantascienza

L'idea degli sviluppatori era fondere la Gran Bretagna del dopoguerra con la paranoia della Guerra Fredda, l'orrore popolare e gli elementi della fantascienza britannica classica come Doctor Who e Il Prigioniero, per creare un'esperienza di gioco molto peculiare.

A giudicare anche da questo nuovo video, sembra che la missione sia alquanto riuscita, visto che il mondo di gioco di Atomfall si presenta davvero ben caratterizzato.

A prima vista, l'ambientazione sembra riprendere la classica campagna inglese, tra villaggi caratteristici e tranquilli pub, ma ci vuole poco per notare che qualcosa non è assolutamente come dovrebbe essere, visto che il mondo è popolato da personaggi variopinti intenti a usare violenza gli uni contro gli altri, dando vita a una furiosa lotta per la sopravvivenza.

Atomfall si ispira a un disastro nucleare realmente accaduto nel nord dell'Inghilterra nel 1957, il "Windscale Fire", il gioco mette in scena una storia alternativa fittizia con conseguenze decisamente più gravi in seguito all'incidente, all'interno della zona di quarantena cinque anni dopo l'evento.

Il gioco si ispira anche agli immersive sim e propone elementi ibridi tra sparatutto in prima persona, RPG e survival, con la necessità di esplorare, trovare risorse e portare avanti la storia, che ci vede posti dalla "parte sbagliata del muro di quarantena", alle prese con una situazione ben poco tranquilla, cercando di svelare il mistero di ciò che è accaduto realmente.