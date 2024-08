Caravan SandWitch ci porta in giro in camper con il nuovo trailer del Future Games Show

Presentato con un trailer già a giugno, in occasione dell'uscita della demo su Steam , Caravan SandWitch conferma le sue caratteristiche e la sua particolare atmosfera in questo nuovo video da parte dello studio francese, che mostra nuovi scorci del mondo post-apocalittico ispirato alla Provenza in cui si svolgono gli eventi.

Un'avventura in camper

La caratteristica principale di questa avventura, oltre alla particolare ambientazione affascinante ma anche minacciosa, è il fatto che si svolge in gran parte a bordo di un camper super accessoriato.

Tuttavia, varie fasi del gioco possono essere affrontate anche a piedi, utilizzando abilità e gadget speciali, con una notevole libertà di esplorazione e azione.

Dietro tutto questo c'è anche un sotto-testo ambientalista, visto che la storia spiega come il disastro che ha colpito il pianeta Cigalo sia frutto dello sfruttamento incontrollato delle risorse e di un inquinamento sempre maggiore, che ha trasformato le pianure lussureggianti in aridi deserti.

Per questo, fondamentali nel prosieguo dell'avventura risultano gli incontri con i Reinetos, creature ancestrali che custodiscono la saggezza del passato, così come altri personaggi bizzarri e misteriosi come robot-custodi abbandonati, gli ultimi sopravvissuti della specie umana e la misteriosa SandWitch in persona.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, Caravan SandWitch è un'avventura che può essere affrontata un po' da tutti, dando spazio all'esplorazione e al gameplay ma anche a una certa narrazione, soprattutto nei numerosi incontri con NPC e altro.