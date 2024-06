Caravan SandWitch è stato presentato con un trailer, la demo è disponibile su Steam

Il disastro che ha colpito il pianeta Cigalo, che fa da sfondo all'avventura, è frutto dello sfruttamento incontrollato delle risorse e di un inquinamento sempre maggiore, che ha trasformato le pianure lussureggianti in aridi deserti.

In uscita su PC, PS5 e Nintendo Switch, disponibile su Steam con una demo , Caravan SandWitch ci vedrà impegnati nella ricerca della nostra sorella scomparsa all'interno di un'ambientazione tanto affascinante quanto insidiosa, che potremo esplorare liberamente a bordo di un camper oppure a piedi, utilizzando abilità e gadget speciali.

Durante il Wholesome Direct Caravan SandWitch è stato presentato con un trailer dal team francese Studio Plane Toast: si tratta di un'avventura ambientata in uno scenario post-apocalittico ispirato alla Provenza.

Uno dei giochi teneroni del Wholesome Direct 2024, Caravan SandWitch possiede senz'altro uno stile grafico accattivante, che fa un uso interessante del cel shading per creare un mondo ampio e suggestivo.

Nel gioco avremo modo di incontrare i Reinetos, creature ancestrali che custodiscono la saggezza del passato, ma anche robot-custodi abbandonati, gli ultimi sopravvissuti della specie umana e la misteriosa SandWitch che si vede alla fine del trailer.

Durante la campagna potremo interagire con diversi personaggi, costruire relazioni, aiutarli nelle attività quotidianane, condividere risorse e ascoltare le loro storie anche per sbloccare incarichi da portare a termine.

Caravan SandWitch è un'avventura pensata per essere accessibile e divertente per tutti. La storia, i personaggi e il gameplay sono stati progettati con cura per creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente, dove tutti si sentano benvenuti e valorizzati.

Come detto, il titolo di Studio Plane Toast, prodotto da Dear Villagers, farà il proprio debutto su PC, PS5 e Nintendo Switch ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.