Tiny Bookshop è un carinissimo gioco sul gestire una libreria ambulante: c'è anche una demo

Al Wholesome Games, uno degli eventi del Summer Game Fest, è stato mostrato Tiny Bookshop, di cui è disponibile una demo anche su Steam.

Tiny Bookshop viene descritto come "un delizioso mix di simulazione gestionale ed esperienza narrativa in cui i giocatori assumono il ruolo del proprietario di una libreria in una pittoresca cittadina costiera. Il gioco enfatizza la comunità, l'esplorazione e l'amore per i libri. Con un'attenzione particolare alla narrazione e un'atmosfera rilassante, Tiny Bookshop è destinato a offrire un'esperienza unica e commovente."