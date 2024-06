Molti spettatori di Arcane sono contro la scelta di una Vi poliziotta, ma fa parte della sua storia

La stagione 2 di Arcane sta arrivando ma già fioccano le polemiche . In particolare molti non hanno gradito il fatto che Vi sia diventata una poliziotta . In realtà non c'è niente di anomalo, perché si tratta di un momento preciso della storia del personaggio, come hanno sottolineato i giocatori di League of Legends che la conoscono bene.

La storia già scritta

Apriti cielo: tanti hanno iniziato a lamentarsi del fatto che un personaggio come Vi, che ha subito per anni le angherie delle forze dell'ordine insieme alla sua famiglia, non avrebbe mai dovuto entrare a farne parte. Quindi sono partite le speculazioni sulle potenziali forzature degli sceneggiatori per renderla una poliziotta.

Vi è una poliziotta, anche molto dura

In realtà non esistono forzature perché, come sottolineato dai fan di League of Legends, da cui Arcane è tratta, quando Vi è entrata nel gioco nel 2012 lo ha fatto proprio come poliziotta. Nel gioco non ha mai svolto ruoli diversi da membro delle forze dell'ordine, oltretutto con un approccio decisamente brutale, a differenza di quello più calmo e ragionato di Caitlyn.

Insomma, è uno scontro in piena regola tra i fan della serie e i fan del gioco, con i secondi che hanno sottolineato come il gioco esista da prima della serie e che, essendo quest'ultima "canonica", deve necessariamente rispettarne le storie già raccontate.