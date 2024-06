Kingdom Hearts 4 ha un periodo di uscita stabilito internamente, dice un leaker

Stando a quanto riferito dal noto leaker Midori, Kingdom Hearts 4 ha un periodo di uscita che Square Enix ha stabilito internamente: secondo queste informazioni, il nuovo capitolo della celebre serie dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del 2026.

"L'attuale finestra di lancio prevista per Kingdom Hearts 4 è il 2026", ha scritto Midori. "Si tratta di un'informazione che ho già menzionato in precedenza, ma che sembra avere una valenza differente adesso rispetto a quando il gioco è stato presentato."

"Non si tratta di una cattiva notizia, sia chiaro. Ulteriori dettagli sul futuro della serie verranno rivelati più avanti", ha concluso il leaker, senza però specificare se intendesse in via ufficiale o attraverso informazioni trafugate.

In un post successivo, Midori ha specificato che le notizie legate al periodo di uscita di Kingdom Hearts 4 sono frutto del confronto con diverse persone che hanno condiviso informazioni simili nel corso degli ultimi mesi.