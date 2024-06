A Los Angeles è apparso un cartellone elettronico che ricorda i molti studi di sviluppo barbaramente chiusi

Sangue fresco

New Blood Interactive è un editore indipendente che si occupa in particolare di boomer shooter e in generale di titoli che guardano alla storia dei videogiochi. Nel suo catalogo figurano dei capolavori come Dusk (97% di recensioni positive su Steam su più di 19.000), Amid Evil (94% di recensioni positive su Steam su quasi 5.900) e Ultrakill (98% di recensioni positive su Steam su più di 100.000), sviluppati da geni come David Szymanski e Arsi "Hakita" Patala. Sempre di New Blood è Gloomwood (95% di recensioni positive su Steam su quasi 5.000), il nuovo gioco stealth da alcuni degli autori di Thief: The Dark Project, il gioco stealth più importante di sempre.

Il cartellone al centro di Los Angeles

Il giornalista Stephen Totilo ha contattato il CEO di New Blood Dave Oshry per parlare del cartellone, apprendendo che è costato decine di migliaia di dollari e che il progetto iniziale era quello di includere tutti i team chiusi in tempi recenti. Purtroppo non c'era abbastanza spazio ed è stata operata una scelta. Peccato anche per la mancata inclusione di una foto di Phil Spencer a simbolo della situazione, come desiderato da Oshry. Purtroppo non si è potuto fare per problemi legali.