Cult of the Lamb ottiene il multiplayer co-op con l'update Unholy Alliance: trailer e data d'uscita

Nel corso dell'evento organizzato da Devolver Digital c'è stato spazio anche per Cult of the Lamb, di cui è stato annunciato l'aggiornamento Unholy Alliance con trailer e data d'uscita: si tratta di un update che aggiunge la modalità multiplayer cooperativa al gioco.

Come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, Unholy Alliance sarà disponibile su PC e console dal 12 agosto 2024 e aggiunge la modalità multiplayer cooperativa in locale, consentendo a due giocatori di entrare in partita contemporaneamente e collaborare per raggiungere vari obiettivi.

La modalità in questione introduce nuova linfa al particolare titolo di Massive Monster, che finora ha raccolto ampi consensi tra critica e pubblico.