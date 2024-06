Minecraft festeggia i 40 anni di Tetris con un add on ufficiale

Per chi non conoscesse Tetris, stiamo parlando del più famoso puzzle game della storia dei videogiochi , nonché di uno dei titoli più influenti di sempre. Minecraft è invece il gioco più venduto di sempre. Insomma, fanno una bella coppia da record.

Tetris ha compiuto 40 anni e Mojang ha deciso di festeggiarlo con un add on ufficiale per Minecraft , acquistabile nel negozio del gioco per 990 monete (l'equivalente di circa 5,99€, il prezzo di 1020 monete). In fondo sempre di blocchi stiamo parlando... quando si dice le affinità elettive.

Tante aggiunte

L'add on di Tetris per Minecraft comprende blocchi personalizzati, nuovi oggetti a tema, mob, ricette e quant'altro, tutto aggiungibile ai mondi esistenti o ai nuovi, per alterare il gameplay. Sviluppato da Jigarbov, uno studio specializzato nelle mappe e nelle mod di Minecraft, installandolo vedrete il vostro mondo invaso dai tetramini (i pezzi del Tetris, formati tutti da quattro cubi), che cadranno letteralmente dal cielo, ma solo dopo aver acceso il generatore apposito.

I nuovi blocchi conterranno risorse preziose che serviranno ai giocatori per creare oggetti usando le nuove ricette. Bisogna però fare attenzione ai Tetrimostri che usciranno da alcuni blocchi, perché sono davvero spietati. Comunque sia possono essere addomesticati, diventando dei preziosi alleati.

Tra i nuovi oggetti più interessanti c'è il nuovo Line Clear Hammer, che può eliminare intere linee di blocchi, e c'è l'Hard Drop Claw, che rende più facile raggiungere le risorse lontane e aiuta anche in combattimento. Ultima aggiunta, ma non per importanza, è il Tetris Conductor che, usato su qualsiasi mob, gli farà cantare la colonna sonora di Tetris.

Se volete più informazioni sui 40 anni di Tetris, gli abbiamo dedicato uno speciale da leggere tutto d'un fiato.