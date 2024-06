Astro's Playroom si è aggiornato per celebrare Astro Bot, ricevendo trofei e nuovi contenuti

Per celebrare l'annuncio di Astro Bot, anche Astro's Playroom ha ricevuto un aggiornamento gratuito in queste ore, che ha aggiunto alcune novità al gioco incluso in PS5 compresi trofei e contenuti aggiuntivi, che possono spingere a tornare nel particolare gioco incentrato sull'uso del DualSense.

Come abbiamo visto, Astro Bot è stato annunciato durante il recente State of Play di Sony ed è risultato facilmente il gioco più interessante di tutto l'evento, mostrato con un trailer di presentazione che ha dato un'idea piuttosto precisa del suo gameplay variegato, tra platform 3D, situazioni differenti e una grande quantità di citazioni da altri titoli PlayStation.

Considerando che nella giornata di ieri si sono aperte le prenotazioni per Astro Bot, Sony ha pensato bene di cavalcare l'onda del consenso per il suo robottino pubblicando anche un aggiornamento a sorpresa per Astro's Playroom.