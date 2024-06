Alan Wake 2 riceve oggi anche un update gratis con la Modalità Foto, oltre all'espansione Night Springs

Oltre a questo, però, arriveranno novità anche per il gioco base, nella forma di un update di dimensioni non enormi ma comunque significativo, incentrato soprattutto su un'aggiunta specifica.

Alan Wake 2 riceverà grosse novità oggi, 8 giugno, con l'arrivo dell'espansione Night Springs, la prima prevista per il titolo Remedy, e anche un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco, che tra le altre cose introduce la Modalità Fotografica .

Giornata di novità per Alan Wake 2

Quello che viene introdotto oggi con l'aggiornamento gratis di Alan Wake 2 è dunque la modalità fotografica, che in effetti mancava nella versione originale del gioco.

Sam Lake in Alan Wake 2

Questa sarà disponibile per tutti dopo aver eseguito l'update, che è automatico per i possessori del titolo Remedy all'avvio, non appena la patch sarà messa a disposizione in queste ore.

La modalità fotografica di Alan Wake 2 consente un controllo libero e completo dell'inquadratura, con la possibilità di spostare la "telecamera" virtuale, selezionare vari preset oppure personalizzare illuminazione ed effetti in maniera piuttosto profonda, con la possibilità anche di introdurre filtri, cornici, modificare la posizione e le caratteristiche dei personaggi e anche eventualmente rimuoverli dall'inquadratura, per un controllo piuttosto completo della messa in scena.

Oggi arriverà dunque anche l'espansione Night Springs con le sue tre storie aggiuntive legate alla serie TV, mentre nella nottata sono state annunciate anche le edizioni fisiche di Alan Wake 2, che arriveranno questo autunno su console.