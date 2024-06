Alan Wake 2 arriva finalmente in formato fisico: annunciate la Deluxe e la ricca Collector's Edition

Ricordiamo infatti che Alan Wake 2 è stato lanciato solo in formato digitale, pubblicato direttamente da Remedy, con una decisione che ha fatto alquanto discutere i molti appassionati che ancora preferiscono l'acquisto di giochi in formato fisico.

I contenuti delle edizioni fisiche di Alan Wake 2

Entrambe le edizioni fisiche di Alan Wake 2 contengono l'Expansion Pass, dunque consentono di giocare anche a Night Springs e alla seconda espansione, The Lake House, attesa in ottobre. Le prenotazioni per entrambe sono aperte da oggi, 8 giugno 2024 ed entrambe sono disponibili per PS5 e Xbox Series X|S.

La Physical Deluxe Edition di Alan Wake 2 può essere acquistata al prezzo di 79,99 euro e sarà disponibile dal 22 ottobre 2024 su PS5 e Xbox Series X|S.

La copertina dell'edizione fisica Deluxe di Alan Wake 2

All'interno di questa troviamo i seguenti contenuti:

Gioco Alan Wake 2

Expansion Pass (che include Night Springs e The Lake House)

Cover reversibile con artwork esclusivi



Alan Wake Remastered Digital Edition

Bonus in-game (Nordic Shotgun Skin per Saga, Parliament Shotgun Skin per Alan, Crimson Windbreaker per Saga, Celebrity Suit per Alan e Lantern Charm per Saga)

La Limited Collector's Edition può essere acquistata al prezzo di 199,99 dollari ed è disponibile esclusivamente attraverso Limited Run Games, per PS5 e Xbox Series X|S.

I contenuti della Collector's Edition di Alan Wake 2

Come dimostra anche l'immagine dedicata, si tratta di un'edizione alquanto ricca, caratterizzata da tutti i contenuti della Deluxe Edition più i seguenti: