Warhammer 40.000: Space Marine protagonista di un nuovo trailer per il Summer Game Fest

Il nuovo trailer di Warhammer 40.000: Space Marine per il Summer Game Fest presenta l'atteso sequel e i suoi entusiasmanti contenuti, che ci vedranno diventare un Angelo della Morte e combattere al fianco dei nostri amici oppure contro di essi nelle modalità multiplayer competitive.

Il video, inoltre, ci dà appuntamento al 20 giugno alle 18.00, ora italiana, per una presentazione dettagliata del gameplay in cui potremo finalmente vedere concretamente in azione il nuovo capitolo della serie sparatutto ambientata nell'universo di Games Workshop.

Come sappiamo, Warhammer 40.000: Space Marine sarà disponibile a partire dal 9 settembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.