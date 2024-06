Alan Wake 2: Night Springs annunciato e disponibile, la grossa espansione svelata in video e dettagli

Si tratta di una nuova fetta di storia che ha per protagonista Alan Wake intrappolato ancora nel Luogo Buio, ma con un piano per una possibile fuga: sfruttare la sua immaginazione per crearsi una via d'uscita dall'incubo, anche se la missione è ardua.

Come era intuibile guardando i vari indizi bizzarri sparsi da Remedy nei giorni scorsi, Alan Wake 2: Night Springs è stata presentata in video e dettagli nel corso della Summer Game Fest di questa notte, ed è anche stata lanciata in contemporanea, con una sorta di shadow drop a sorpresa ed è disponibile da oggi, 8 giugno .

Tre storie diverse da Night Springs

La possibile strada scelta da Alan Wake assume la forma dello show televisivo Night Springs, una costante nella serie, che con i suoi paradossi dimensionali potrebbe offrirgli la possibilità di fuggire, o quantomeno indagare più a fondo i misteri del luogo in cui si trova.

Lo scrittore si ritrova dunque a scrivere delle sceneggiature per tre episodi di Night Springs, ognuno fortemente caratterizzato e dotato di storie, atmosfere, personaggi e stili molto diversi, con tanto di citazioni incrociate tra vari altri giochi di Remedy più o meno collegati con Alan Wake 2.

All'interno dell'espansione Night Springs potremo dunque prendere parte a tre differenti storie all'interno di altrettanti episodi della serie TV:

Time Breaker, con protagonista The Actor (Shawn Ashmore), basato su Tim Breaker

North Star, con protagonista The Sibling (Courtney Hope), basata su Jesse Faden

Number One Fan, con protagonista The Waitress (Jessica Preddy), basata su Rose Marigold

Si tratta di una sorta di gioco di citazioni e rimandi a più livelli, con collegamenti evidenti anche ad altri titoli.

In Time Breaker, che ha per protagonista un certo The Actor interpretato da Shawn Ashmore, decisamente simile allo sceriffo di Bright Falls, Tim Breaker, ci troviamo a dover cercare il Master of the Many Worlds e impedirgli di creare scompiglio in un multiverso di dimensioni parallele, con chiari rimandi anche a Quantum Break, altro titolo Remedy che aveva per protagonista il medesimo attore.

In North Star la Gemella, una donna sconosciuta che assomiglia moltissimo a al direttore dell'FBC Jesse Faden, è alla ricerca del suo fratello scomparso, probabilmente tenuto prigioniero presso Coffee World, con rimando chiaramente a Control.

Infine, in Number One Fan abbiamo a che fare con la Cameriera, che assomiglia molto a quella dell'Oh Deer Diner, Rose Marigold, alle prese con una lotta serrata per cercare di salvare il suo idolo, lo Scrittore, dovendo affrontare i critici di quest'ultimo e il Ragazzo Cattivo, ovvero il suo gemello malvagio.

Da notare che l'espansione Night Springs non può essere acquistata come pezzo singolo, ma solo attraverso l'Expansion Pass, incluso all'interno della Deluxe Edition e che comprende anche la seconda espansione, The Lake House, prevista uscire a ottobre.

Se si possiede l'edizione standard è dunque necessario procedere all'acquisto del Deluxe Upgrade, al prezzo di 20€.