Dune: Awakening ci chiede cosa sarebbe successo se Paul Atreides non fosse mai nato

Durante il Summer Game Fest 2024 è stato mostrato il trailer Dune Awakening, l'MMO di sopravvivenza a mondo aperto. Il video non ci permette di vedere gameplay, ma ci fa capire cosa possiamo aspettarci: un mondo alternativo rispetto a quello dei romanzi.

Il video ci chiede infatti cosa sarebbe successo se Paul Atreides non fosse mai nato. Questa versione del mondo chiederà la nostra presenza. In questo modo il gioco non si inserisce nel canon e ha più libertà d'azione.