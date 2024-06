Wanderstop annunciato al Summer Game Fest, è un simulatore a base di tè e magia con risvolti misteriosi

Nel gioco vestiamo i panni di Alta, una ragazza che gestisce una bottega del tè in una foresta magica. Passeremo giornate tranquille gestendo ogni aspetto di questo lavoro, dalla coltivare e raccogliere le piante necessarie per le miscelle, alla processo di preparazione vero e proprio, fino al servirlo ai vari clienti di passaggio.

Una storia che ha molto più da dire di quello che sembra

All'apparenza Wanderstop è un gioco spensierato e rilassante, ma il primo trailer ufficiale mette in chiaro che la protagonista Alta è tormentata da qualcosa e vuole assolutamente fuggire dalla foresta magica in cui si trova per motivi al momento ancora misteriosi.

Quali segreti nascondono Alta e la misteriosa bottega che gestisce? E in che modo potremo scappare? Probabilmente lo scopriremo solo giocando. Nel frattempo se siete interessati vi rimandiamo alla pagina Steam ufficiale di Wanderstop.