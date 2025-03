La critica sta premiando Wanderstop con degli ottimi voti

I voti della critica

In generale, i recensori hanno apprezzato il fatto di trovarsi di fronte a un'esperienza significativa, piena di dettagli interessanti, che fanno sentire di fronte a un'esperienza speciale. Ai più critici pare che non siano piaciute le stesse cose, il che fa capire come gli stessi elementi possano trovare giudizi contrastanti a seconda di chi li legge.

Per il resto, vi ricordiamo che Wanderstop è il nuovo gioco dall'autore di The Stanley Parable e di The Beginner's Guide, Davey Wreden, che ha voluto rappresentare il suo rifugio ideale nei momenti di maggiore stress vissuti nel corso della sua carriera.