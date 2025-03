L'orologio di Neil in Death Stranding 2: On the Beach diventa realtà, anche se una realtà davvero costosissima

Subito dopo la pubblicazione del trailer che ha avviato i preordini di Death Stranding 2: On the Beach , Kojima Productions e Hamilton, un produttore di orologi svizzero, hanno annunciato il lancio di un orologio basato su quello indossato da Neil , il personaggio interpretato da Luca Marinelli, nel trailer. Costerà ben 1.395 franchi svizzeri, ossia circa 1.500 euro , e sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2025. Non vi sarà sfuggito che è anche la data d'uscita del gioco. Chiaramente non si tratta di un oggetto economico per tutti.

Un orologio di lusso

Il nome dell'orologio è "American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition", mentre le sue misure sono di 36mm x 48mm, con uno spessore di 13,7mm. Avrà una scocca in titanio, con lancette grigie e arancioni. Anche il braccialetto sarà fatto di titanio, con una larghezza di 28,5mm. Avrà anche una riserva d'energia di 80 ore e sarà impermeabile fino a 50m di profondità. Vediamo qualche foto:

Una foto frontale dell'orologio

L'orologio di Neil nella realtà

L'orologio indossato

L'unico elemento che lo fa riconoscere come un oggetto del merchandise ufficiale di Death Stranding 2: On the Beach è il logo del gioco nella parte posteriore. Pare che questa scelta sia dovuta all'artista Yoji Shinkawa.

Per il resto, The American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition è disponibile solo in 2.000 esemplari. Si spera che, visto il prezzo, funzioni meglio di quello del gioco, che Neil colpisce diverse volte, come visibile dal trailer.