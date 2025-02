Disponibile la demo di Wanderstop per il Next Fest di Steam

In occasione dello showcase di Annapurna Interactive, è stata pubblicata la demo di Wanderstop, che potete scaricare da Steam. Non vi sarà sfuggito che è anche iniziato il Next Fest del negozio di Valve, con tante demo da scaricare e giocare. Considerando che la versione finale del gioco sarà disponibile dall'11 marzo 2025, è un'ottima occasione per portarsi avanti.