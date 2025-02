Model Expo Italy festeggia 20 anni con l'edizione più ricca di sempre

Model Expo Italy si appresta a celebrare i suoi 20 anni con un'edizione straordinaria che si terrà a Veronafiere sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 . Considerata una delle manifestazioni di riferimento per il settore del modellismo in Italia e tra le più importanti in Europa, questa edizione segna un traguardo significativo, confermando l'interesse sempre crescente di un pubblico appassionato di modellismo, gioco e delle famose costruzioni in mattoncini.

Model Expo Italy prosegue la sua collaborazione con Elettroexpo , la 65ª edizione dell'evento dedicato agli appassionati di informatica e radioamatori, che include anche un mercatino per la compravendita di giocattoli storici, bambole, macchine fotografiche analogiche e accessori vintage. Non mancheranno, infine, spazi dedicati alla creatività manuale, con il Creativity Village, che accoglierà gli amanti del fai-da-te, con laboratori e workshop incentrati su tecniche artistiche come il patchwork, l'uncinetto, il découpage, il ricamo, il cake design, la creazione di gioielli d'autore e la realizzazione di accessori.

Tra le altre iniziative, i cosplayer saranno protagonisti di quest'edizione, con la presenza dei Wasama, enormi robottoni e cosplayer dal cuore gentile, pronti a incontrare adulti e bambini lungo i corridoi della fiera. Inoltre, ritorna Comics&Science, la realtà editoriale che dal 2016 fa parte del catalogo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e che presenterà una serie di pubblicazioni a fumetti. Anche la K-Pop Culture Live avrà un posto d'onore con quiz, panel tematici e momenti interattivi per far scoprire la cultura del K-pop, uno dei fenomeni culturali più rilevanti degli ultimi anni.

All'interno della Brick Arena , gli adulti appassionati di LEGO e le associazioni specializzate presenteranno costruzioni sempre più dettagliate e sorprendenti, come un villaggio vichingo di 8 metri di altezza, la riproduzione della basilica barocca di Santa Croce a Lecce e il Castello del Buonconsiglio. Inoltre, il Play District ospiterà una novità assoluta in Italia: un'arena di lasertag all'interno di un labirinto gonfiabile, una proposta che promette di attrarre numerosi visitatori.

Tra le principali attrazioni, spicca la riproduzione in scala 1:100 della nave Andrea Doria , realizzata dall'Associazione Modellismo&Storia di Pontassieve. Questo straordinario modello, che rappresenta il transatlantico italiano durante la sua manovra di ancoraggio, sarà accompagnato da una serie di filmati originali che ne ripercorrono la storia, dal varo fino al tragico incidente. Inoltre, i diorami dei tram permetteranno di esplorare l'evoluzione urbanistica delle principali città europee come Londra, Milano e Firenze.

E per i videogiocatori?

La parte gaming di Model Expo Italy sarà gestita da Gamers Arena. Per chi non la conoscesse Gamers Arena è un'organizzazione di eventi attiva dal 2014, specializzata nella pianificazione e promozione di eventi nel settore degli eSports e dell'intrattenimento videoludico. La nostra missione è promuovere un videogioco sano attraverso progetti di divulgazione e intrattenimento, rivolgendoci sia alle famiglie che ai professionisti del settore.

Tra le attività che organizzano c'è un Videowall Mario Kart 8, che offre postazioni per 4 giocatori con sedie gaming Trust Gaming e permette ai partecipanti di sfidarsi in tornei gratuiti e sessioni di free play, con il supporto di un commento tecnico da parte di un caster. Inoltre, per i più attivi, ci sono attività sportive come Just Dance e Sim Racing, con una classifica che premia il giro più veloce tra i partecipanti della fiera.

Una delle attrazioni principali sarà sicuramente la Guitar Arena, una rivisitazione unica del gioco delle chitarre, con colonne sonore tratte dal mondo nerd di Anime, serie TV e videogiochi, tutte create da Gamers Arena. Non mancheranno tornei a iscrizione gratuita su titoli come Fortnite, FC25, Tekken 8, Just Dance e Mario Kart 8 Deluxe, fino a molti altri giochi free play, tra cui NBA 2k25, WWE 2k25, Marvel Rivals e Rocket League, senza dimenticare i classici titoli per Nintendo Switch.

Un'ulteriore attenzione è dedicata al mondo indie, con la presenza di due case di produzione indipendente: Trinity Team, che presenterà il suo famoso "Slaps & Beans 2" e il nuovo gioco "Darkest Tales", insieme ad altri progetti in sviluppo, e Altocorno, con l'avventura grafica 3D "Telluria: Forebodings".

In ambito eSport, Krano Gaming curerà il torneo di EA Sports FC25, con sessioni di free play e tornei programmati il sabato e la domenica alle ore 15.00. A supporto dell'evento, sarà presente Aimen Omari (conosciuto anche come EasyAimen), ex pro player e attuale team manager di Kranos. Nato il 20 agosto 2002, Aimen ha iniziato la sua carriera nel mondo degli eSports nel 2012, quando si è appassionato al gioco EA Sports FC (ex-FIFA). Durante la sua carriera, ha avuto esperienze con la Reggiana nel 2023 e con LXT-Sampdoria nel 2024, ottenendo risultati significativi, tra cui un secondo posto nella eSerie C del 2023 e un posto nella TOP 8 nel Besports 2024.

Oggi, come team manager di Kranos, Aimen è impegnato a sviluppare i giovani talenti, puntando sull'evoluzione del settore eSport. Per il 2024, grazie alla collaborazione con NES, Kranos parteciperà alla Besports come Reggiana, con l'obiettivo di arrivare in fondo e conquistare il titolo.