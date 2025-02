Disponibile la demo di The House of the Dead 2: Remake per il Next Fest di Steam

L'editore Forever Entertainment e lo studio di sviluppo MegaPixel hanno lanciato la demo di The House of the Dead 2: Remake su Steam , in occasione del Next Fest , l'evento periodico dedicato a mettere in contatto gli studi di sviluppo con i videogiocatori, durante il quale si possono provare centinaia di giochi e guardare live streaming dedicati agli stessi.

La demo

The House of the Dead 2: Remake è il rifacimento del secondo capitolo della serie di sparatutto su rotaia di Sega. Il giocatore veste i panni di un agente segreto (James o Gary), oppure è possibile giocare in cooperativa facendoli convivere sullo schermo, con l'obiettivo di eliminare un'orda di non morti causata da un evento che sarà raccontato in gioco.

Alcuni zombi di The House of the Dead 2: Remake

La storia ricorda molto quella di Resident Evil 2, anche se qui l'azione è molto più arcade (del resto uscì anche in sala giochi): "Febbraio 2000. Una piccola città viene improvvisamente invasa da creature ostili. Gli agenti dell'AMS, James Taylor e Gary Stewart, vengono incaricati di indagare. Giunti sul posto, scoprono che la situazione ricorda l'incidente della Curien Mansion del 1998. Armati di pistole e determinazione, i due iniziano a farsi strada tra orde di mostri per svelare l'origine dell'infestazione."

The House of the Dead 2: Remake sembra essere molto fedele all'originale, pur avendo la grafica completamente rifatta. Quindi è stata mantenuta la struttura con diramazioni che consente di rigiocare più volte. La demo offre solo l'inizio del gioco, ma è comunque ottima per farsi un'idea.

Per scaricare la demo, andate sulla pagina ufficiale di The House of the Dead 2: Remake.