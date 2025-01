The House of the Dead 2 Remake si mostra con un primo trailer: annunciato un periodo di uscita su PC e console

The House of the Dead 2: Remake esiste ancora e si è finalmente mostrato con un trailer di annuncio, con il quale viene comunicato anche un periodo di uscita più definito per questo interessante ritorno di un classico tra gli sparatutto su binario.

Si tratta del rifacimento tecnico del secondo capitolo nella serie di sparatutto di Sega, nata in sala giochi e diventata un punto di riferimento nel particolare genere degli shooter su binario con "light gun", che si mostra in un primo video di gameplay e ha ora un periodo di uscita annunciato.

The House of the Dead 2 Remake dovrebbe dunque arrivare nella primavera del 2025, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, in attesa di una data più precisa che verrà comunicata in seguito.