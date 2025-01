Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si mostra in un lungo video gameplay, il New Game Plus sarà gratis

Un dettaglio interessante emerso da questa presentazione è che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avrà una modalità New Game Plus che verrà aggiunta gratuitamente dopo il lancio tramite un aggiornamento, a differenza di quanto visto con Like a Dragon: Infinite Wealth, dove si trattava di un extra a pagamento.

Come promesso oggi Ryu Ga Gotoku Studios e SEGA hanno pubblicato un Direct dedicato a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , offrendo una panoramica completa del gioco mostrando sullo sfondo oltre dieci minuti di gameplay, dai combattimenti a terra e in nave alle numerose attività secondarie che potremo intraprendere. Trovate il filmato nel player sottostante.

Uno Yakuza alle Hawaii

Per il resto il filmato offre una panormica di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. A differenza di Infinite Wealth, il gioco proporrà un sistema di combattimento action e non a turni, con la storia che vedrà come protagonista assoluto Goro Majima, una vecchia conoscenza per i fan di lunga data, diventato un improvvisato capitano di una ciurma di pirati dopo essere naufragato nelle isole hawaiiane e aver perso la memoria.

Durante i combattimenti sarà possibile sfruttare due stili di lotta differenti, quello classico di Majima chiamato "Mad Dog" e uno inedito a tema piratesco chiamato "Sea Dog", dove impugna un paio di sciabole e pistole per seminare il panico tra i ranghi nemici. Non solo, potremo suonare anche degli speciali strumenti musicali per evocare sul campo vari alleati, tra cui un gigantesco squalo famelico e un scimmia amante delle risse, giusto per aggiungere un po' di pepe e follia al tutto.

La novità più interessante di Pirate Yakuza in Hawaii è rappresentata dalla possibilità di comandare una nave pirata e una ciurma composta da fino 100 membri. Sarà possibile personalizzarla di tutto punto sia dal punto di vista estetico che dell'arsenale, ad esempio con la possibilità di equipaggiare lanciafiamme e laser, che torneranno utili sia per affrontare le navi avversarie che degli speciali mostri marini.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii sarà disponibile a partire dal 21 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Di recente, il team di sviluppo ha parlato anche della durata del gioco, che come da tradizione mira a tenere incollati i giocatori allo schermo per decine e decine di ore.