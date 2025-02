Annunciata la data di uscita di Lushfoil Photography Sim, il gioco di fotografia in Unreal Engine 5

Grazie alla vetrina offerta dall'Annapurna Showcase andato in onda questa sera, lo sviluppatore Matt Newell ha annunciato la data di uscita di Lushfoil Photography Sim , un simulatore di esplorazione e fotografia realizzato in Unreal Engine 5.

Cos'è Lushfoil Photography Sim

Lushfoil Photography Sim è un simulatore di fotografia in prima persona, che permette di sperimentare ricreazioni fedeli di luoghi bellissimi e diversi in tutto il mondo. Ad esempio, nel filmato di oggi abbiamo visto i paesaggi del Sudtirol, le alpi francesi, il sudovest dell'Australia, le montagne di Kyoto e molto altro ancora.

Stando alle parole dell'autore, i giocatori potranno immergersi in queste location realizzate con grandissima cura in Unreal Engine 5 e scattare foto in base alla propria ispirazione. Volendo, saranno anche disponibili degli obiettivi da completare, ma sono secondari all'esperienza, che punta a offrire la massima libertà.

Come è lecito aspettarsi da un simulatore di fotografia, la fotocamera del giocatore include numerose opzioni tipiche di quelle professionali. Vengono ricreate impostazioni come messa a fuoco automatica/manuale, flash, esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco, apertura, scatto continuo e altre ancora, per assicurare il pieno controllo creativo della fotografia. Inoltre, il gioco fornisce una serie di strumenti per la manipolazione delle condizioni ambientali a beneficio delle foto, come l'impostazione manuale dell'inclinazione della luce e di nebbia, neve, vento e pioggia.